Самые серьёзные происшествия недели вошли в свежий выпуск «Псковской сводки»

Самые серьёзные происшествия недели вошли в свежий выпуск программы «Псковская сводка», который вышел на сайте Псковского агентства информации 24 июля.

В частности, в нём рассказывается о задержании мужчины, который подозревается в убийстве семилетней давности, о прокурорской проверке по факту жестокого обращения с животными, начавшейся после сообщений о доставке в приют 14 умирающих кошек.

Также зрители узнают о пожарах в лесу в Гдовском районе, на бывшей городской свалке в Псковском районе, в общежитие в Пскове и жидом доме Дно.

Из случившихся ДТП в выпуск вошло столкновение микроавтоубсов в Пскове, в результате которого пострадали пять человек.