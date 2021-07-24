Кинофестиваль «Западные ворота» завершился в Пскове

В Пскове завершился II Международный кинофестиваль «Западные ворота». Церемония закрытия состоялась вечером 24 июля в большом концертном зале Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент «Псковской правды».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей поприветствовала руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева. Она поблагодарила организаторов за незабываемый праздник. «Я надеюсь, что третий фестиваль у нас пройдет не только в Пскове, а во всей области», - сказала она.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин поблагодарил за содействие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и всю его команду. «Я вижу, что происходит в Псковской области за последние три года. И я очень горжусь, что у Псковской земли есть такой руководитель», - сказал он.

Также продюсер адресовал слова благодарности псковской филармонии и всем, «кто помогал сделать наш фестиваль таким, каким он получился». «Он получился лучше, чем мы ожидали», - заявил Эдуард Пичугин.

Отдельно он поблагодарил коллег, актёров и друзей, которые приехали на кинофестиваль в Псков.

«До скорой встречи. Ждём всех на третий фестиваль», - заключил продюсер «Западных ворот».

После официальной церемонии начался показ фильма «Тело Христово» -победителя конкурса полнометражного кино. Именно эту ленту выбрали зрители.

Кинофестиваль «Западные ворота» проходил с 22 по 24 июля. В его рамках были показаны порядка 80 фильмов, состоялись мастер-классы, встречи с известными деятелями киноискусства.