Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Фильмы из Швеции и Польши завоевали главные призы «Западных ворот» в Пскове

24 июля 2021 года, 18:15

Фильм из Польши «Тело Хритово» завоевал главный приз конкурса полнометражных фильмов на II Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове по мнению зрителей. Картина из Швеции «Парк развлечений» получила главную награду по мнению жюри. Об этом было объявлено на церемонии закрытия фестиваля, которая проходит 24 июля в областной филармонии, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Фильмы из Швеции и Польши завоевали главные призы «Западных ворот» в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Объявляя победителей, член жюри конкурса главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская отметила, что очень рада оказаться на псковской сцене. «Мы полюбили этот город. Я думаю я выражу общие мнение, фестиваль прекрасен своей концепцией», - сказала она.

Директор Польского института (Санкт-Петербург) Эва Зюлковска поблагодарила псковскую публику. Она отметила, что фильм «Тело Христово» сняли молодые ребята. «Польское кино развивается, есть будущее. Я бы хотела, чтобы польское кино показывали в России, и хорошо что есть такой фестиваль, где можно показать хотя бы одну картину», - заявила она и добавила, что за три фестивальных дня успела полюбить Псков.

Ранее на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации члены жюри конкурса среди фаворитов фестиваля также называли картину из России «Серебряные коньки».

Главный приз кинофестиваля «Западные ворота» изготовил известный псковский керамист Юрий Пересада. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самые серьёзные происшествия недели вошли в свежий выпуск «Псковской сводки»
Кинофестиваль «Западные ворота» завершился в Пскове
Короткометражные фильмы «Курчатов» и «Играй для каждого» получили награды псковского кинофестиваля
Около шести тысяч человек посетили мероприятия кинофестиваля «Золотые ворота» в Пскове
Михаил Ведерников уверен, что фестиваль «Западные ворота» станет знаковым событием для региона
Губернатор: Информирование жителей во время ремонта водопровода в Пскове было на низком уровне
Более 10 тысяч доз «ЭпиВакКороны» придут в Псковскую область 25 июля
К 83 тысячам приближается число полностью прошедших вакцинацию коронавируса псковичей
Коронавирусом заразились ещё 122 жителя Псковской области, а 101 — выздоровел

Комментарии

Авторизация
No comments
Творец и труженик

Культура
23 июля 20:54

Творец и труженик

В палатах Постникова в Пскове открылась выставка живописи Александра Силина, посвященная 100-летнему юбилею художника
Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Культура / Фестиваль
22 июля 14:12

Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти

Культура / Наследие
5 июля 13:00

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти