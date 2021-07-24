Фильмы из Швеции и Польши завоевали главные призы «Западных ворот» в Пскове

Фильм из Польши «Тело Хритово» завоевал главный приз конкурса полнометражных фильмов на II Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове по мнению зрителей. Картина из Швеции «Парк развлечений» получила главную награду по мнению жюри. Об этом было объявлено на церемонии закрытия фестиваля, которая проходит 24 июля в областной филармонии, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Объявляя победителей, член жюри конкурса главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская отметила, что очень рада оказаться на псковской сцене. «Мы полюбили этот город. Я думаю я выражу общие мнение, фестиваль прекрасен своей концепцией», - сказала она.

Директор Польского института (Санкт-Петербург) Эва Зюлковска поблагодарила псковскую публику. Она отметила, что фильм «Тело Христово» сняли молодые ребята. «Польское кино развивается, есть будущее. Я бы хотела, чтобы польское кино показывали в России, и хорошо что есть такой фестиваль, где можно показать хотя бы одну картину», - заявила она и добавила, что за три фестивальных дня успела полюбить Псков.

Ранее на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации члены жюри конкурса среди фаворитов фестиваля также называли картину из России «Серебряные коньки».

Главный приз кинофестиваля «Западные ворота» изготовил известный псковский керамист Юрий Пересада.