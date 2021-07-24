Короткометражные фильмы «Курчатов» и «Играй для каждого» получили награды псковского кинофестиваля

На II Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове в конкурсе короткометражных фильмов приз губернатора Псковской области получил фильм «Курчатов». Церемония награждения проходит 24 июля в большом концертном зале областной филармонии, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Приз жюри получила картина Ивана Петухова «Играй для каждого».

За несколько часов до церемонии награждения член жюри короткого метра Иван Болотников на пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации отмечал, что экспертная комиссия единогласно признала фильм Ивана Петухова лучшим по всем позициям.

«Нам повезло, мы не спорили, единодушно приняли решение, что этот фильм для нас лучший», - сказал другой член жюри короткого метра Илья Северов.

Всего в конкурсе участвовали 22 фильма. Они были отобраны из 300 заявок, поступивших организаторам фестиваля.