Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Короткометражные фильмы «Курчатов» и «Играй для каждого» получили награды псковского кинофестиваля

24 июля 2021 года, 17:37

На II Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове в конкурсе короткометражных фильмов приз губернатора Псковской области получил фильм «Курчатов». Церемония награждения проходит 24 июля в большом концертном зале областной филармонии, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Приз жюри получила картина Ивана Петухова «Играй для каждого».

За несколько часов до церемонии награждения член жюри короткого метра Иван Болотников на пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации отмечал, что экспертная комиссия единогласно признала фильм Ивана Петухова лучшим по всем позициям.

«Нам повезло, мы не спорили, единодушно приняли решение, что этот фильм для нас лучший», - сказал другой член жюри короткого метра Илья Северов.

Всего в конкурсе участвовали 22 фильма. Они были отобраны из 300 заявок, поступивших организаторам фестиваля. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самые серьёзные происшествия недели вошли в свежий выпуск «Псковской сводки»
Кинофестиваль «Западные ворота» завершился в Пскове
Фильмы из Швеции и Польши завоевали главные призы «Западных ворот» в Пскове
Около шести тысяч человек посетили мероприятия кинофестиваля «Золотые ворота» в Пскове
Михаил Ведерников уверен, что фестиваль «Западные ворота» станет знаковым событием для региона
Губернатор: Информирование жителей во время ремонта водопровода в Пскове было на низком уровне
Более 10 тысяч доз «ЭпиВакКороны» придут в Псковскую область 25 июля
К 83 тысячам приближается число полностью прошедших вакцинацию коронавируса псковичей
Коронавирусом заразились ещё 122 жителя Псковской области, а 101 — выздоровел

Комментарии

Авторизация
No comments
Творец и труженик

Культура
23 июля 20:54

Творец и труженик

В палатах Постникова в Пскове открылась выставка живописи Александра Силина, посвященная 100-летнему юбилею художника
Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Культура / Фестиваль
22 июля 14:12

Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти

Культура / Наследие
5 июля 13:00

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти