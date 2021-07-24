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Культура / Фестиваль

Около шести тысяч человек посетили мероприятия кинофестиваля «Золотые ворота» в Пскове

24 июля 2021 года, 17:19

Мероприятия II Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове за два с половиной дня посетили около 6 тысяч человек. Такие данные озвучил PR-директор фестиваля Артемий Аграфенин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июля.

Программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский отметил, что «Западным воротам» всего два года. «Мы только учимся ходить, дайте нам время», - сказал он.

Алексей Дунаевский обратил внимание на то, что фестиваль растёт: на первом, в 2019 году, были только четыре секции, на нынешнем — уже восемь. Он подчеркнул, что много мерояприятий предлагает и сам Псков, например, показ фильмов на стенах зданий, концерт Гоши Куценко.

Алексей Дунаевский подчеркнул, что концепция кинофестиваля «Западные ворота» уникальная - необходимо было связать средневековую Ганзу и современный мир. «Таких приключений еще не было: перенести средневековье в современный Псков», - сказал он.

Кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 22 по 24 июля. В его программу вошли около 80 картин. 

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