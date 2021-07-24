Михаил Ведерников уверен, что фестиваль «Западные ворота» станет знаковым событием для региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерниуков уверен, что Международный кинофестиваль «Западные ворота» станет знаковым событием для всего региона. Об этом он заявил в еженедельном видеообращении к жителям на странице в Instagram.

Он заметил, что в этом году фестиваль проходит в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса и много интересных идей пришлось отложить на будущее.

«Зато сейчас мы все хорошо видим, что у города Пскова в этом плане есть огромный потенциал. Фестиваль идеально укладывается в концепцию культурного центра на границе России и Европы. Он отлично дополняет День города и находит живой и искренний отклик у жителей и гостей», - сказал губернатор.

Он обратил внимание на то, что фестиваль удалось организовать в соответствии со всеми требованиями эпидбезопасности. А это, считает глава региона, показывает, что даже в условиях противодействия коронавирусу, культурная жизнь региона может успешно развиваться.

Он поблагодарил всех, кто приехал на фестиваль, кто прислал свои работы, кто принял участие в нём в качестве зрителя. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал организаторам.

«Общими усилиями в это напряжённое лето нам удалось сделать настоящий праздник», - констатировал Михаил Ведерников. Он выразил уверенность, что кинофестиваль запомнится надолго, как и 1000-летие Усвят, которое будет отмечаться в следующие выходные.