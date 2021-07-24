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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников уверен, что фестиваль «Западные ворота» станет знаковым событием для региона

24 июля 2021 года, 16:32

Губернатор Псковской области Михаил Ведерниуков уверен, что Международный кинофестиваль «Западные ворота» станет знаковым событием для всего региона. Об этом он заявил в еженедельном видеообращении к жителям на странице в Instagram.

Он заметил, что в этом году фестиваль проходит в ограниченном формате из-за пандемии коронавируса и много интересных идей пришлось отложить на будущее.

«Зато сейчас мы все хорошо видим, что у города Пскова в этом плане есть огромный потенциал. Фестиваль идеально укладывается в концепцию культурного центра на границе России и Европы. Он отлично дополняет День города и находит живой и искренний отклик у жителей и гостей», - сказал губернатор.

Он обратил внимание на то, что фестиваль удалось организовать в соответствии со всеми требованиями эпидбезопасности. А это, считает глава региона, показывает, что даже в условиях противодействия коронавирусу, культурная жизнь региона может успешно развиваться.

Он поблагодарил всех, кто приехал на фестиваль, кто прислал свои работы, кто принял участие в нём в качестве зрителя. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал организаторам.

«Общими усилиями в это напряжённое лето нам удалось сделать настоящий праздник», - констатировал Михаил Ведерников. Он выразил уверенность, что кинофестиваль запомнится надолго, как и 1000-летие Усвят, которое будет отмечаться в следующие выходные.

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