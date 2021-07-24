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Общество / Здоровье

Более 10 тысяч доз «ЭпиВакКороны» придут в Псковскую область 25 июля

24 июля 2021 года, 15:10

В воскресенье, 25 июля, ожидается прибытие в Псковскую область 10 тыс. 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям региона в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что прививочная кампания набирает обороты в Псковской области благодаря новым поставкам вакцины. Он отметил, что количество препаратов большое и развести вакцину по области достаточно сложно, однако, комитет по здравоохранению Псковской области со своей задачей справляется, хотя без технических сбоев не обходится.

Так, в Порховская межрайонная больница не отправила по ошибке вакцину в свой филиал в Дно, где в итоге лишние дни не велась прививочная кампания. Михаил Ведерников подчеркнул, что оперативно выявить этот факт удалось благодаря обращениям жителей. По его словам, аналогичные проблемы были выявлены в Пыталово и Пустошке.

«Друзья, хочу поблагодарить вас за такие сигналы. Они помогают быстрее выявлять и решать целый ряд оперативных проблем», - сказал губернатор

Он заверил, что сейчас распределение вакцины скорректировано и поставки налажены. Тем не менее он призвал жителей региона сообщать о сбоях.

В целом, заявил губернатор, эпидситуация в Псковской области остаётся непростой. Две недели назад в сутки в регионе фиксировали более 140 новых случаев, сейчас - около 125. Однако, заметил глава региона, тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости пока не наблюдается.

Он также обратил внимание на выявление в России нового штамма коронавируса «Гамма», который пришёл из Бразилии и, как и «Дельта» отличается повышенной контагиозностью. Михаил Ведерников предположил, что скоро появление новых штаммов станет рядовой новостью. Он подчеркнул, что пока российские вакцины эффективно справляются с новыми вариантами коронавируса и, как минимум, снижают тяжесть заболевания. Губернатор призвал жителей Псковской области вакцинироваться.

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