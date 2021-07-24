К 83 тысячам приближается число полностью прошедших вакцинацию коронавируса псковичей

За минувшие сутки, 23 июля, вторую прививку от коронавируса в Псковской области сделали 1 тыс. 417 человек. Таким образом общее число привитых выросло до 82 тыс. 674. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

При этом первую дозу вакцины получили 123 тыс. 895 жителей региона, в том числе 2 тыс. 931 — за минувшие сутки.

По словам губернатора, на сегодняшний день 93,2% поступившей вакцины уже израсходованы. Однако, 25 июля Псковская область должна получить новую партию. Это 10 тысяч доз препарата «ЭпивакКорона».