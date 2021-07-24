Коронавирусом заразились ещё 122 жителя Псковской области, а 101 — выздоровел

За минувшие сутки, 23 июля, коронавирус выявили у 122 жителей Псковской области, при этом 101 - выздоровел. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, в Пскове добавились 32 заражённых (всего 15 тыс. 412), в Великих Луках – 14 (всего 6 тыс. 987), в Великолукском (всего 969) и Новоржевском (всего 549) районах - по восемь. В Псковском (всего 3 тыс. 503), Порховском (всего 1 тыс. 325), Дедовичском (всего 946), Гдовском (всего 703) и Бежаницком (всего 445) районах зафиксировали по шесть новых случаев коронавируса, в Невельском районе (всего 1 тыс. 629) - пять, в Опочецком (всего 1 тыс. 69), Себежском (всего 711) и Пушкиногорском (всего 494) районах — по четыре. По три человека заболели в Новосокольническом (всего 1 тыс. 122) и Стругокрасненском (всего 486) районах, по два — в Куньинском (всего 383), Дновском (всего 351) и Красногородском (всего 273) районах, один - в Локнянском районе (всего 295).

По данным Телеграм-канала «Псковские новости», в Псковскую областную инфекционную больницу 23 июля доставили 37 больных коронавируса. Среди них оказался 66-летний мужчина. Его поместили в больницу в Великих Луках на 24 сутки заболевания. Медики диагностировали у пациента 56% поражения лёгких, при этом у него наблюдалась температура 37,8 градуса, сатурация — 67%.

Всего в Псковской области коронавирус выявили у 42 тыс. 931 жителя, выздоровели - 35 тыс. 364, умерли - 542.