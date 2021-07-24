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Общество / Здоровье

В Псковской области остаётся один очаг коронавируса

24 июля 2021 года, 12:56

В Псковской области остаётся один активный очаг коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что с контроля Роспотребнадзора снята вспышка заболевания на Порховском маслосырзаводе. Ранее был ликвидирован очаг на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе.

Таким образом, на контроле Роспотребнадзора остаётся только ситуация на предприятии «Йура Корпорейшн Рус» в Пскове. О возникновении там очага коронавируса стало известно в середине текущей недели. 

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