В Псковской области остаётся один очаг коронавируса

В Псковской области остаётся один активный очаг коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что с контроля Роспотребнадзора снята вспышка заболевания на Порховском маслосырзаводе. Ранее был ликвидирован очаг на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе.

Таким образом, на контроле Роспотребнадзора остаётся только ситуация на предприятии «Йура Корпорейшн Рус» в Пскове. О возникновении там очага коронавируса стало известно в середине текущей недели.