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Культура / Кино

В неформальном видеодневнике рассказали, как прошёл второй день «Западных ворот в Пскове

24 июля 2021 года, 12:02

На сайте Псковского агентства информации вышел неформальный видеодневник о втором дне II Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. На этот раз ведущий Никита Черкашин побывал на конкурсном показе короткометражных фильмов и пообщался с их авторами и зрителями.


Звёздным гостем выпуска стала актриса Анастасия Мельникова.

Поговорил ведущий и с волонтёрами, которые работают на фестивале. Сами они признались, что хотели бы попасть на сеанс фильма их Польши «Тело Христово».

Завершился видеодневник поздравлением Пскова и его жителей с Днём города и праздничным салютом.

24 июля проходит финальный день кинофестиваля. Церемония закрытия состоится в 17:00 в областной филармонии, но киносеансы продолжатся до 23:00. С программой дня можно ознакомиться тут >>> 

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