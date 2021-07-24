В неформальном видеодневнике рассказали, как прошёл второй день «Западных ворот в Пскове

На сайте Псковского агентства информации вышел неформальный видеодневник о втором дне II Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. На этот раз ведущий Никита Черкашин побывал на конкурсном показе короткометражных фильмов и пообщался с их авторами и зрителями.

Звёздным гостем выпуска стала актриса Анастасия Мельникова.

Поговорил ведущий и с волонтёрами, которые работают на фестивале. Сами они признались, что хотели бы попасть на сеанс фильма их Польши «Тело Христово».

Завершился видеодневник поздравлением Пскова и его жителей с Днём города и праздничным салютом.

24 июля проходит финальный день кинофестиваля. Церемония закрытия состоится в 17:00 в областной филармонии, но киносеансы продолжатся до 23:00. С программой дня можно ознакомиться тут >>>