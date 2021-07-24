Финальный день кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт в Пскове 24 июля

24 июля в Пскове пройдёт финальный день II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Первые киносеансы начались уже в 10:00. В кинотеатре «Победа» показывают фильмы Андрея Егорова «Опасный фарватер» и «Трамвай идет на фронт», в кинотеатре «Смена» - картину Алексея Салтыкова «Господин Великий Новгород».

В кинотеатре «Победа» в 11:40 покажут фильм Александра Домогарова младшего

«Пальма» (Россия-Япония). Далее состоятся показы фильмов из конкурсной программы — в 14:00 «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина, в 16:30 - «Парк развлечений» Монса Морлинда и Бьорна Стейна (Швеция). В 19:00 можно будет посмотреть картину «Калашников» режиссёра Константина Буслова, в 21:00 - «Конёк-Горбунок» режиссёра Олега Погодина.

В кинотеатре «Смена» в 12:00 начнётся показ фильма Игоря Масленникова «Русские деньги», в 14:00 - картины «Зоя» Максима Бриуса и Леонида Пляскина. В 16:00 состоится сеанс «Особенности национальной политики» режиссёров Юрия Конопкина и Дмитрия Месхиева, в 18:00 - «Жги» Кирилла Плетнева, в 20:00 - «Поклонница» Виталия Мельникова.

В креативном пространстве Loft можно будет увидеть фильмы актера и режиссера Андрея Носкова. Начиная с 12:30 здесь покажут «Чехова ему мало», «Любители», «Сыгранному верить».

В 16:30 начнётся картина «Я свободен» режиссёра Ильи Северова.

В палатах Постникова можно будет в 21:30 увидеть ленту «Жги!», а в 23:00 — программу короткометражных фильмов.

Во дворе Подзноева в 21:30 покажут картину «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.

В большом концертном зале областной филармонии в 17:00 пройдёт официальная церемония закрытия кинофестиваля. После там же покажут фильм — победитель зрительского голосования в международном конкурсе, который проводится в рамках «Западных ворот».

Вход на все мероприятия бесплатный, билеты можно получить в кассах филармонии и кинотеатров «Смена» и «Победа».