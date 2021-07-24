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Общество

Только 24 градуса тепла будет днём 24 июля в Псковской области

24 июля 2021 года, 09:52

В Псковской области 24 июля максимальная температура воздуха днём будет +19+24 градуса, минимальная ночью - +7...+12. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Только 24 градуса тепла будет днём 24 июля в Псковской области

Ожидается переменная облачность, ветер северных направлений, днём — умеренный, ночью — слабый.

В Пскове день пройдёт без существенных осадков. Температура воздуха днём будет +22...+24 градуса, ночью - +8...+10.

В Великих Луках днём столбики термометров покажут не выше +21...+23 градусов, ночной минимум составит +9...+11. Существенных осадков также не ожидается.

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