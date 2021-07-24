Только 24 градуса тепла будет днём 24 июля в Псковской области

В Псковской области 24 июля максимальная температура воздуха днём будет +19+24 градуса, минимальная ночью - +7...+12. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.