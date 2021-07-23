Михаил Ведерников олимпийцам: Мы с вами! Ждем с победой!

В парк он приехал с гостями 2-го международного кинофестиваля «Западные ворота». Среди которых был продюсер Эдуард Пичугин и актер Гоша Куценко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к российским олимпийцам. В пятницу, 23 июля, он побывал в Финском парке, где недавно установили теннисный стол, сообщает пресс-служба областной администрации.

К тому моменту в парке собрались спортсмены, а к столу выстроилась очередь. Губернатор сыграл небольшой товарищеский матч с будущей участницей паралимпиады в Токио, прославленной псковской спортсменкой Александрой Васильевой.

В завершении встречи Михаил Ведерников и присутствующие пожелали российским олимпийцам удачи на Олимпийских играх.

«Ребята, мы с вами! Желаю спортивной удачи, успеха, побед. Я уверен, что у вас все получится, вы завоюете медали, получите достойный результат. Миллионы россиян будут за вас болеть. Ну, а то, что на Олимпийских играх не будет флага — Россия у нас внутри, мы обязательно победим. Мы с вами! Ждем с победой!», - обратился к олимпийцам губернатор.

«Самое главное — показать то, чему мы тренировались, учились, то, что мы можем на все сто», — отмтила Александра Васильева.