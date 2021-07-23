Споры вокруг количества вакцинированных стали одной из тем нового выпуска «Псковского телеграма». Выпуск можно посмотреть в эфире на Youtubeканале Псковского агентства информации и на портале агентства.

В этом выпуске речь зашла о политических партиях, которые не всегда знают, как себя показать. Обсудили ведущие и решение не ставить в паспорт штамп о браке и вписывать детей, а также вакцинацию и споры о количестве вакцинированных от коронавируса.

Обо всем этом на минувшей неделе писали региональные Telegram-каналы и эти темы стали предметом разговора Александра Машкарина и Антона Сергеева.