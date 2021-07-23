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Происшествия / ЧП

В Бежаницком районе введен режим чрезвычайной ситуации по африканской чуме свиней

23 июля 2021 года, 18:13

В Бежаницком районе введен режим чрезвычайной ситуации по африканской чуме свиней. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, поводом стало обнаружение инфицированного африканской чумой свиней кабана.

Она был найден на территории охотничьих угодий Межхозяйственного лесхоза в Бежаницком районе. На месте его обнаружения провели комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение распространения опасного заболевания.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС на территории следующих муниципальных образований: Псковский, Плюсский, Дновский, Струго-Красненский, Дедовичский и Порховский районы, а также город Псков.

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