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Общество / Образование

Елена Шмелёва: Родители не должны тратиться на дополнительные материалы для обучения

23 июля 2021 года, 17:16

Родители не должны тратить деньги на дополнительные материалы для обучения, уверена сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Об этом она заявила во время рабочего визита в Республику Башкортостан.

«Мы бы хотели, чтобы многие материалы, которые позволяют совершенствовать знания, были доступны в Сети, в том числе, и рабочие тетради для школьников. Странно иметь все возможности, но по-прежнему тратить на это значительную часть бюджета семьи», – сказала Елена Шмелева.

Многодетная псковская мама Ирина Лукина отметила, что такая инициатива поможет многим семьям. Она подчеркнула, что довольна происходящим в сфере образования. «Открываются новые школы, которые хорошо укомплектованы, появляются новые направления дополнительного образования детей, которые бесплатны и доступны каждому. Мне, как матери троих детей, важно каждому своему ребенку дать достойное образование, потратив при этом минимум средств на дополнительные материалы для обучения: канцелярские товары и прочее», - сказала Ирина Лукина.

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