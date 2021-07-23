Елена Шмелёва: Родители не должны тратиться на дополнительные материалы для обучения

Родители не должны тратить деньги на дополнительные материалы для обучения, уверена сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Об этом она заявила во время рабочего визита в Республику Башкортостан.

«Мы бы хотели, чтобы многие материалы, которые позволяют совершенствовать знания, были доступны в Сети, в том числе, и рабочие тетради для школьников. Странно иметь все возможности, но по-прежнему тратить на это значительную часть бюджета семьи», – сказала Елена Шмелева.

Многодетная псковская мама Ирина Лукина отметила, что такая инициатива поможет многим семьям. Она подчеркнула, что довольна происходящим в сфере образования. «Открываются новые школы, которые хорошо укомплектованы, появляются новые направления дополнительного образования детей, которые бесплатны и доступны каждому. Мне, как матери троих детей, важно каждому своему ребенку дать достойное образование, потратив при этом минимум средств на дополнительные материалы для обучения: канцелярские товары и прочее», - сказала Ирина Лукина.