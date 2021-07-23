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Общество

Светлана Немоляева о Пскове: Я в восхищении

23 июля 2021 года, 17:21

Актриса, обладатель приза II международного кинофестиваля «Западные ворота» «Жизнь в кино» Светлана Немоляева на встрече в медиацентре Псковского агентства информации поделилась впечатлениями о Пскове. 

Она рассказала, что уже приезжала в город со спектаклем, однако, не успела ничего посмотреть. Сейчас актрисе удалось посетить Псковский Кремль и Печоры. 

«Я в восхищении. Город опрятный, очень чистый, видно, что в нем живут люди, которые любят свое место пребывания», - заявила актриса и отдельно отметила старания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по сохранению исторического облика города. 

«Кинофестиваль «Западные ворота», мне кажется, очень нужный для города», - подчеркнула Светлана Немоляева и добавила, что это большое событие и праздник для города. 

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