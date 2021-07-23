Гоша Куценко сыграл с псковской теннисисткой в пинг-понг

Российский актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко сыграл в пинг-понг с псковской теннисисткой Александрой Васильевой, пишет Псковское агентство информации.

Игра состоялась в рамках мастер-класса вице-президента Федерации настольного тенниса России, чемпиона мира по пинг-понгу Максима Шмырева для спортсменов Псковской области 23 июля.

Гоша Куценко посетил Псков в рамках кинофестиваля «Западные ворота».

Александра Васильева — мастер спорта по настольному теннису (ПОДА), чемпионка России, призер чемпионата Европы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Псковичка будет участвовать в Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Александра Васильева является обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2015».