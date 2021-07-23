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Общество

Псковских бизнесменов приглашают на вебинар о системе быстрых платежей

23 июля 2021 года, 15:56

Банк России приглашает псковичей на вебинар «Возможности и преимущества системы быстрых платежей для предпринимателей», сообщили «Псковской правде» в псковском отделении банка.

Спикеры расскажут, что такое Система быстрых платежей, чем она выгодна для предпринимателей и как оплачивать по QR–коду. Также участники обсудят, как Система быстрых платежей может повлиять на рынок безналичных расчетов и можно ли с помощью нее увеличить скорость финансовых потоков.

Вебинар пройдет 28 июля в 11:00 в прямом эфире. Длительность – полтора часа. За это время перед собравшимися выступят эксперты Банка России, Национальной системы платежных карт, представители крупнейших коммерческих банков и предприниматели, использующие этот инструмент в бизнесе.

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