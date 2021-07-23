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Культура

Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове

23 июля 2021 года, 15:51

Граффити, изображающее современную каноничность, появилось на окраине Пскова. Рисунок располагается на трансформаторной будке около дома №4A по улице Никольской в деревне Родина Псковского района, сообщает Псковское агентство информации. 

Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове

Фото Псковского агентства информации

«Граффити можно рассматривать и с точки зрения интернет-зависимости, и с точки зрения какого-то определенного света, который можно получить от пользования Интернетом и гаджетами», - отметил автор изображения, местный житель Иван Трахов.

По его мнению, Интернет создает некий коллективный разум, а символ WI-FI – это новая каноничность. «Мои дети, например, уже не будут представлять мир без таких технологий. Другой вопрос в том, как мы это можем использовать», - подчеркнул художник.

Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове

Фото Псковского агентства информации
Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове

Фото Псковского агентства информации

Раньше на месте граффити находилась реклама наркотиков. «На том же месте раньше располагалась тёмная составляющая этого мира. Я, отталкиваясь от своих ощущений, попытался сделать ее светлой», – поделился автор.

Иван Трахов уже создал порядка 10 граффити, перекрывающих надписи о продаже запрещённых веществ. Часто областное Управление по контролю за оборотом наркотиков приглашает художника на рейды по закраске рекламных надписей.

Жители микрорайона, по словам автора, оценили рисунок. Однако, недовольные тоже нашлись: некоторым псковичам не понравилось использование на изображении нимба. Иван Трахов в свою очередь объяснил, что не хотел никого оскорбить, а нимб использовал как символ одухотворенности.

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