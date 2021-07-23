Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове

Граффити, изображающее современную каноничность, появилось на окраине Пскова. Рисунок располагается на трансформаторной будке около дома №4A по улице Никольской в деревне Родина Псковского района, сообщает Псковское агентство информации.

«Граффити можно рассматривать и с точки зрения интернет-зависимости, и с точки зрения какого-то определенного света, который можно получить от пользования Интернетом и гаджетами», - отметил автор изображения, местный житель Иван Трахов.

По его мнению, Интернет создает некий коллективный разум, а символ WI-FI – это новая каноничность. «Мои дети, например, уже не будут представлять мир без таких технологий. Другой вопрос в том, как мы это можем использовать», - подчеркнул художник.