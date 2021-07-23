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Недвижимость / Мой дом

Почти 27 квадратных метров жилья приходится на одного псковича

23 июля 2021 года, 15:16

На конец 2020 года на одного жителя Пскова приходилось 26,9 квадратных метров жилья. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

Всего жилищный фонд города на тот период составил 5637,7 тыс. квадратных метров общей площади. При этом данные приведены с учетом вновь вводимого жилья и физического выбытия.

Так, за 2020 год введено в эксплуатацию 60,4 тыс. квадратных метров жилья. В статистике, в том числе, учитываются построенное населением за счет собственных и привлеченных средств – 21,8 тыс. квадратных метров.

Также эксперты Псковстата сообщили, что размер территории Пскова достигает 9560 га, из которых 2535 га – площадь зеленых массивов и насаждений, а 4793 га – площадь застроенных земель. Протяженность улиц, проездов и набережных составляет 376,1 км. 

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