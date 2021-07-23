Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове 23 июля

В рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс короткометражных фильмов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Мероприятие организовано на площадке креативного пространства «Лофт».

Всего в программу вошли 22 короткометражных фильма. Сегодня, 23 июля, будет представлено 13 работ российских режиссеров, еще 9 фильмов показали вчера.

Оценивать картины будут сценарист, кинорежиссер и продюсер Иван Болотников, актер и режиссер театра и кино Андрей Носков и режиссер кино Илья Северов. Победитель конкурса получит приз губернатора Псковской области.

Кинофестиваль «Западные ворота» открылся 22 июля. В рамках этого мероприятия запланировано более 60 мероприятий на 8 площадках: показы российских и европейских кинолент, международный конкурс полнометражных фильмов, программа детских картин, специальные показы на военную и патриотическую тематику, ретроспективы фильмов И. Ф. Масленникова, творческие встречи, круглые столы, дискуссии, презентации и другие мероприятия.