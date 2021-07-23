Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове 23 июля

23 июля 2021 года, 14:04

В рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит конкурс короткометражных фильмов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Мероприятие организовано на площадке креативного пространства «Лофт».

Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове 23 июля

Всего в программу вошли 22 короткометражных фильма. Сегодня, 23 июля, будет представлено 13 работ российских режиссеров, еще 9 фильмов показали вчера.

Оценивать картины будут сценарист, кинорежиссер и продюсер Иван Болотников, актер и режиссер театра и кино Андрей Носков и режиссер кино Илья Северов. Победитель конкурса получит приз губернатора Псковской области.

Кинофестиваль «Западные ворота» открылся 22 июля. В рамках этого мероприятия запланировано более 60 мероприятий на 8 площадках: показы российских и европейских кинолент, международный конкурс полнометражных фильмов, программа детских картин, специальные показы на военную и патриотическую тематику, ретроспективы фильмов И. Ф. Масленникова, творческие встречи, круглые столы, дискуссии, презентации и другие мероприятия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гоша Куценко сыграл с псковской теннисисткой в пинг-понг
Псковских бизнесменов приглашают на вебинар о системе быстрых платежей
Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове
Почти 27 квадратных метров жилья приходится на одного псковича
Средний возраст жителей Пскова оказался меньше 40 лет
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города
Праздничный салют состоится в Пскове в честь Дня города
В Пскове состоялась презентация фильма «Плакать нельзя»
Вышел неформальный дневник первого дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Культура / Фестиваль
22 июля 14:12

Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти

Культура / Наследие
5 июля 13:00

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти
Пять с плюсом

Культура
23 июня 18:25

Пять с плюсом

В Псков с гастролями приехал Астраханский драматический театр