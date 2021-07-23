Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города

23 июля 2021 года, 13:21

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с денем 1118-летия Пскова и 77-ой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что история Пскова имеет неразрывную связь с судьбой страны: город издревле защищал границы, был форпостом на северо-западе Руси.

«Псковичи мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость города и страны, громили врага на фронтах и в глубоком тылу», - отметил глава региона. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнул он, стал главным в истории Пскова.

«Сегодня каждая семья бережно хранит память о своих родных, кто пережил войну и внес свой вклад в приближение Победы», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил ветеранов войны и труда, почетных жителей Пскова и всех, кто трудится на благо города. 

Особую благодарность губернатор передал сотрудникам архивов, силовых структур и поисковых отрядов. Именно они борются за сохранение памяти о событиях и героях тех времен.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гоша Куценко сыграл с псковской теннисисткой в пинг-понг
Псковских бизнесменов приглашают на вебинар о системе быстрых платежей
Изображающее новую каноничность граффити появилось на окраине Пскове
Почти 27 квадратных метров жилья приходится на одного псковича
Средний возраст жителей Пскова оказался меньше 40 лет
Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове 23 июля
Праздничный салют состоится в Пскове в честь Дня города
В Пскове состоялась презентация фильма «Плакать нельзя»
Вышел неформальный дневник первого дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Борьба с борщевизмом

Общество / Экология
23 июля 16:16

Борьба с борщевизмом

Пскович пошел войной на ядовитое растение

Пусть меня научат

Общество / Образование
22 июля 08:59

Пусть меня научат

Почему молодежь не стремится работать на предприятиях Псковской области
Водопроводная археология: из-за чего Псков оставили без воды

Общество / Коммуналка
20 июля 15:36

Водопроводная археология: из-за чего Псков оставили без воды