Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с денем 1118-летия Пскова и 77-ой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что история Пскова имеет неразрывную связь с судьбой страны: город издревле защищал границы, был форпостом на северо-западе Руси.

«Псковичи мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость города и страны, громили врага на фронтах и в глубоком тылу», - отметил глава региона. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнул он, стал главным в истории Пскова.

«Сегодня каждая семья бережно хранит память о своих родных, кто пережил войну и внес свой вклад в приближение Победы», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил ветеранов войны и труда, почетных жителей Пскова и всех, кто трудится на благо города.

Особую благодарность губернатор передал сотрудникам архивов, силовых структур и поисковых отрядов. Именно они борются за сохранение памяти о событиях и героях тех времен.