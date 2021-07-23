Праздничный салют состоится в Пскове в честь Дня города

23 июля, в день 1118-летия Пскова и 77-ой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоится праздничный салют. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
Салют пройдет в двух местах: в 22:30 шоу будет организовано в районе Зеленого театра в Ботаническом саду, а в 22:37 – на набережной реки Великой.
Ранее в честь Дня освобождения города состоялся торжественный митинг у Могилы неизвестного солдата в Пскове. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов почтили память псковичей, павших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к монументу.
Также в памятной церемонии приняли участие власти города, представители псковского гарнизона, общественных организаций, ветераны, жители города. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а после священнослужители псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского провели заупокойную литургию.