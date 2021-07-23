Праздничный салют состоится в Пскове в честь Дня города

23 июля, в день 1118-летия Пскова и 77-ой годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоится праздничный салют. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Салют пройдет в двух местах: в 22:30 шоу будет организовано в районе Зеленого театра в Ботаническом саду, а в 22:37 – на набережной реки Великой.