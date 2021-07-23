В Пскове состоялась презентация фильма «Плакать нельзя»

23 июля в Медиацентре Псковского агентства информации состоялась презентация фильма «Плакать нельзя». Мероприятие прошло в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Это проект не только наш, это проект и области», - отметил продюсер фильма «Плакать нельзя» Вадим Быркин и добавил, что съемки поддержал губернатор Михаил Ведерников. Глава региона поспособствовал получению федеральной поддержки.

Кроме того, региональные власти оказали съемочной группе административную поддержку. В частности, был назначен ответственный за проект, который решал все вопросы съемочной группы, подключились все структуры — от УМВД до МЧС. Продюсер подчеркнул, что такое взаимодействие снижает трудозатраты, финансовые затраты и ускоряет съемки.

По словам спикера, фильм уже отснят, остались только технические моменты: коррекция, звук, компьютерная графика. При этом о фильме уже знают и в области, и в стране. Вадим Быркин выразил надежду, что картина станет успешной и популярной не только в России, но и в мире.

Фильм «Плакать нельзя» — это история борьбы за счастье матери и ребенка. Псковичка эмигрировала с сыном в Скандинавию, где ювенальная юстиция отобрала ребенка. Режиссером кинокартины выступила Наталья Назарова, оператором — Олег Лукичев. Проюсеры - Вадим Быркин и Гоша Куценко. Снялись в фильме Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, Иван Янковский, Катарина Шпиринг и Дирк Мартинс.