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Общество

В Псковскую область приедут звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии

23 июля 2021 года, 10:41

Второй этап II Псковского Фестиваля колокольного звона пройдёт в Псковской области 24 и 25 июля 2021 года. Мероприятие приурочено ко Дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщают организаторы.

В рамках второго этапа проекта Псковскую область посетят профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

У жителей Псковской области будет возможность услышать колокольные звоны не только в Пскове, а также в Изборске, Печорах и на родине Святой равноапостольной княгини Ольги - в Выбутах.

Всех желающих приглашают послушать игру участников Фестиваля колокольного звона 24 и 25 июля. А пока что следите за новостями группы фестиваля

В Псковскую область приедут звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии

Проект реализуется ПРОО «Команда 2018» при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», Псковской епархии, управления культуры администрации Пскова и Фонда президентских грантов.

Больше видео участников Фестиваля колокольного звона смотрите на ютуб-канале Псковского агентства информации.

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