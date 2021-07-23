Вышел неформальный дневник первого дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Ведущий Никита Черкашин поговорил с режиссером Иваном Болотниковым о кино, узнал у актера Андрея Носкова, какие впечатления на него произвёл Псков, спросил генерального продюсера кинофестиваля Эдуарда Пичугина, почему ковровая дорожка на церемонии открытия была такая короткая. А также корреспондент выяснил, что что сами псковичи думают о кинофестивале.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове 22 июля. Сегодня, 23 июля, состоятся новые кинопоказы, встречи с известными режиссерами и актерами и мастер-классы. С полной программой можно ознакомиться здесь.

Фоторепортаж о событиях первого фестивального дня смотрите здесь >>>.