Вышел неформальный дневник первого дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

На сайте Псковского агентства информации вышел неформальный дневник первого дня II Международного кинофестиваля «Западные ворота».
На сайте Псковского агентства информации вышел неформальный дневник первого дня II Международного кинофестиваля «Западные ворота».
Ведущий Никита Черкашин поговорил с режиссером Иваном Болотниковым о кино, узнал у актера Андрея Носкова, какие впечатления на него произвёл Псков, спросил генерального продюсера кинофестиваля Эдуарда Пичугина, почему ковровая дорожка на церемонии открытия была такая короткая. А также корреспондент выяснил, что что сами псковичи думают о кинофестивале.
Международный кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове 22 июля. Сегодня, 23 июля, состоятся новые кинопоказы, встречи с известными режиссерами и актерами и мастер-классы. С полной программой можно ознакомиться здесь.
Фоторепортаж о событиях первого фестивального дня смотрите здесь >>>.