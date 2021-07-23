Михаил Ведерников: Темпы прививочной кампании начали выравниваться

Благодаря регулярным поставкам вакцины от СOVID-19, темпы прививочной кампании начали выравниваться. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, 22 июля первую прививку от коронавируса сделали 3 тыс. 294 жителя региона. Еще 2 тыс. 150 человек в этот день завершили курс вакцинации.

Общее число привитых достигло 81 тыс. 257. Второй компонент вакцины ждут почти 40 тысяч человек - всего первым компонентом привились 120 тыс. 964.

Использовано 93% доз поступившей вакцины.

«Записывайтесь, чтобы защитить своё здоровье и близких!» - заключил Михаил Ведерников.