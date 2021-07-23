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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Темпы прививочной кампании начали выравниваться

23 июля 2021 года, 10:02

Благодаря регулярным поставкам вакцины от СOVID-19, темпы прививочной кампании начали выравниваться. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, 22 июля первую прививку от коронавируса сделали 3 тыс. 294 жителя региона. Еще 2 тыс. 150 человек в этот день завершили курс вакцинации.

Общее число привитых достигло 81 тыс. 257. Второй компонент вакцины ждут почти 40 тысяч человек - всего первым компонентом привились 120 тыс. 964. 

Использовано 93% доз поступившей вакцины.

«Записывайтесь, чтобы защитить своё здоровье и близких!» - заключил Михаил Ведерников. 

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Комментарии

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Бабулечка
11:16 23.07.2021

Зачем записываться на недоисследованный укол, чтобы активно принять участие и бесплатно в эксперименте. Никогда не записывались заранее на нормальные прививки. За эти уколы ответственность возьмите.

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