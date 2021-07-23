125 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

При этом число тяжелых случаев увеличивается. «В Псковскую областную инфекционную больницу стало поступать больше пациентов в тяжёлом состоянии. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, это опасно!» - написал глава региона.

В Пскове (всего 15 тыс. 380) подтвердилось больше всего случаев СOVID-19 – 53 человека. В Невельском районе (всего 1 тыс. 624) заразились 14 местных жителей, в Псковском (всего 3 тыс. 497) и Опочецком (всего 1 тыс. 65) – по девять. Восемь инфицированных зафиксировали в Порховском районе (всего 1 тыс. 319), семь – в Дедовичском (всего 940), шесть – в Великих Луках (всего 6 тыс. 973). Пять ковидбольных добавилось в Островском районе (всего 2 тыс. 28). В Новосокольническом (всего 1 тыс. 119) и Великолукском (всего 961) районах диагностировали по три случая СOVID-19, в Пушкиногорском (всего 490), Пустошкинском (всего 431), Локнянском (всего 294) и Усвятском (всего 289) – по два.

С начала пандемии число заболевших коронавирусом достигло 42 тыс. 809. Выздоровели от этого заболевания 35 тыс. 263. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 97 пациентов, полностью излечившихся от СOVID-19.

Жертвами этого вируса стали 535 человек.