Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

125 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

23 июля 2021 года, 09:38

125 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 22 июля, сообщает губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

При этом число тяжелых случаев увеличивается. «В Псковскую областную инфекционную больницу стало поступать больше пациентов в тяжёлом состоянии. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, это опасно!» - написал глава региона.

125 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 15 тыс. 380) подтвердилось больше всего случаев СOVID-19 – 53 человека. В Невельском районе (всего 1 тыс. 624) заразились 14 местных жителей, в Псковском (всего 3 тыс. 497) и Опочецком (всего 1 тыс. 65) – по девять. Восемь инфицированных зафиксировали в Порховском районе (всего 1 тыс. 319), семь – в Дедовичском (всего 940), шесть – в Великих Луках (всего 6 тыс. 973). Пять ковидбольных добавилось в Островском районе (всего 2 тыс. 28). В Новосокольническом (всего 1 тыс. 119) и Великолукском (всего 961) районах диагностировали по три случая СOVID-19, в Пушкиногорском (всего 490), Пустошкинском (всего 431), Локнянском (всего 294) и Усвятском (всего 289) – по два.

С начала пандемии число заболевших коронавирусом достигло 42 тыс. 809. Выздоровели от этого заболевания 35 тыс. 263. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 97 пациентов, полностью излечившихся от СOVID-19.

Жертвами этого вируса стали 535 человек. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вышел неформальный дневник первого дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
В Псковскую область приедут звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии
Михаил Ведерников: Темпы прививочной кампании начали выравниваться
До 25 градусов и кратковременные дожди обещают псковичам 23 июля
Всероссийские соревнования Workout Games состоятся в Псковской области в августе
Мастер-класс даст псковичам вице-президент федерации пинг-понга
Новый арт-объект появился в Пскове к Дню города
Творческий конкурс «Псков-любовь» объявили организаторы кинофестиваля «Западные ворота»
Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове официально открыт

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
11:06 23.07.2021

Не стоило запускать студентов индусов в разгар их штамма в наш регион. И прекращайте запугивать, без защитных костюмов ездят экипажи скорых .

Пусть меня научат

Общество / Образование
22 июля 08:59

Пусть меня научат

Почему молодежь не стремится работать на предприятиях Псковской области
Водопроводная археология: из-за чего Псков оставили без воды

Общество / Коммуналка
20 июля 15:36

Водопроводная археология: из-за чего Псков оставили без воды
Когда в Псковской области снова потеплеет?

Общество
20 июля 13:47

Когда в Псковской области снова потеплеет?