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Общество

До 25 градусов и кратковременные дожди обещают псковичам 23 июля

23 июля 2021 года, 09:18

23 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра. 

До 25 градусов и кратковременные дожди обещают псковичам 23 июля

Воздух в этот день прогреется до +20...+25 градусов. При этом синоптики прогнозируют северный умеренный ветер. Ночью температура будет от +10 до +15 градусов.

В Пскове день пройдет без существенных осадков. Дневная температура составит от +22 до +24 градусов, ночная – от +9 до +11 градусов.

В Великих Луках дожди также не прогнозируются. Столбики термометров здесь поднимутся до +24 градусов днём. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов.

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