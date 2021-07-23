До 25 градусов и кратковременные дожди обещают псковичам 23 июля

23 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Воздух в этот день прогреется до +20...+25 градусов. При этом синоптики прогнозируют северный умеренный ветер. Ночью температура будет от +10 до +15 градусов.

В Пскове день пройдет без существенных осадков. Дневная температура составит от +22 до +24 градусов, ночная – от +9 до +11 градусов.

В Великих Луках дожди также не прогнозируются. Столбики термометров здесь поднимутся до +24 градусов днём. Ночью ожидается от +10 до +12 градусов.