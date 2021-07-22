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Спорт

Всероссийские соревнования Workout Games состоятся в Псковской области в августе

22 июля 2021 года, 22:18

В Псковской области в августе, если позволит эпидемическая обстановка, состоятся всероссийские соревнования Workout Games, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что проведение мерояприятия стало возможным благодаря победе заявки областной федерации воркаута в конкурсе президентских грантов. Соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout – сообщество твоего развития».

В ближайшие дни будет объявлен онлайн-набор участников.

«Воркаут в Псковской области уверенно развивается благодаря спортсменам, зрителям, энтузиастам и верным партнёрам», - заявил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что турнир Workout Games станет отличным продолжением традиции ежегодных соревнований по этому виду спорта.

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