Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Визит

Мастер-класс даст псковичам вице-президент федерации пинг-понга

22 июля 2021 года, 22:10

Вице-президент российской федерации пинг-понга Максим Шмырев проведён мастер-класс для псковских спортсменов. Такая договорённость была достигнута на его встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Мастер-класс даст псковичам вице-президент федерации пинг-понга

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вице-президент федерации пинг-понга отметил, что проводить мастер-классы для него большое удовольствие, как и вовлекать в  этот вид спорта больше людей.

Он также поблагодарил губернатора за поддержку разных видов спорта в регионе, но заметил, что настольный теннис пока не так популярен и обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры для него.

Михаил Ведерников рассказал, что уже несколько лет в Псковской области реализуется внебюджетный проект по установке 100 площадок для воркаута ежегодно. В рамках этого проекта были закуплены два антивандальных теннисных стола, один из которых стоит на территории самой крупной спортплощадки Пскова у школы олимпийского резерва «Ника». Второй, проинформировал губернатор, в ближайшее время смонтируют на одной из общественных территорий в Пскове.

«Я считаю, что детям, молодежи надо давать возможность заниматься прикладными видами любительского спорта, футболом, теннисом. Это будет значимая часть их жизни, это будет полезно. Если ребенок захочет идти в профессиональный спорт, то ему будет легче, потому что приобретена базовая подготовка», — заявил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Всероссийские соревнования Workout Games состоятся в Псковской области в августе
Новый арт-объект появился в Пскове к Дню города
Творческий конкурс «Псков-любовь» объявили организаторы кинофестиваля «Западные ворота»
Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове официально открыт
Идут последние приготовления к церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»
Псковские и калининградские профсоюзы договорились о взаимной поддержке
Эдуард Пичугин: Кинотеатры не умрут
У стен Мирожского монастыря в Пскове обнаружили останки воина XVII века
Получить автомобиль смогут 10 многодетных семей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется