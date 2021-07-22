Мастер-класс даст псковичам вице-президент федерации пинг-понга

Вице-президент российской федерации пинг-понга Максим Шмырев проведён мастер-класс для псковских спортсменов. Такая договорённость была достигнута на его встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вице-президент федерации пинг-понга отметил, что проводить мастер-классы для него большое удовольствие, как и вовлекать в этот вид спорта больше людей.

Он также поблагодарил губернатора за поддержку разных видов спорта в регионе, но заметил, что настольный теннис пока не так популярен и обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры для него.

Михаил Ведерников рассказал, что уже несколько лет в Псковской области реализуется внебюджетный проект по установке 100 площадок для воркаута ежегодно. В рамках этого проекта были закуплены два антивандальных теннисных стола, один из которых стоит на территории самой крупной спортплощадки Пскова у школы олимпийского резерва «Ника». Второй, проинформировал губернатор, в ближайшее время смонтируют на одной из общественных территорий в Пскове.

«Я считаю, что детям, молодежи надо давать возможность заниматься прикладными видами любительского спорта, футболом, теннисом. Это будет значимая часть их жизни, это будет полезно. Если ребенок захочет идти в профессиональный спорт, то ему будет легче, потому что приобретена базовая подготовка», — заявил Михаил Ведерников.