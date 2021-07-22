Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове официально открыт

Перед церемонией губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал зрителям интересных просмотров и ярких положительных эмоций. Он выразил надежду, что гости полюбят Псков и будут приезжать сюда не только на кинофестиваль, но и в отпуск.

Говоря о фестивале, губернатор отметил, что сам он ждёт показ картины «Золотые соседи», на съёмках которой побывал. А также Михаил Ведерников анонсировал показ фильма, посвящённого 20-летию подвига псковских десантников 6-й роты, который состоится 23 июля в 15:00 в кинотеатре «Смена». Он пояснил, что показать этот фильм в прошлом году не удалось из-за пандемии. В дальнейшем, сообщил губернатор, картину будут демонстрировать, в том числе, в школах.

Одним из самых ярких событий церемонии открытия стало вручение приза за вклад в кинематограф «Жизнь в кино» актрисе Светлане Немоляевой. Зал приветствовал её стоя. В ответной речи артистка отметила красоту Пскова. «Я восхищена городом, его красотой», - сказала она.

После официальной части гостей церемонии открытия ждёт показ фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове до 24 июля. В его рамках состоятся несколько конкурсных программ, в том числе с участием иностранных картин. Часть киносеансов прошла уже 22 июля. С программой следующих фестивальных дней можно ознакомиться здесь >>> Билеты на мероприятия бесплатные, их можно получить в кассах филармонии, кинотеатров «Смена» и «Победа».