Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове официально открыт

В большом концертном зале Псковской областной филармонии вечером 22 июля состоялось официальное открытие II Международного кинофестиваля «Западные ворота», передаёт корреспондент «Псковской правды».
В большом концертном зале Псковской областной филармонии вечером 22 июля состоялось официальное открытие II Международного кинофестиваля «Западные ворота», передаёт корреспондент «Псковской правды».
Перед церемонией губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал зрителям интересных просмотров и ярких положительных эмоций. Он выразил надежду, что гости полюбят Псков и будут приезжать сюда не только на кинофестиваль, но и в отпуск.
Говоря о фестивале, губернатор отметил, что сам он ждёт показ картины «Золотые соседи», на съёмках которой побывал. А также Михаил Ведерников анонсировал показ фильма, посвящённого 20-летию подвига псковских десантников 6-й роты, который состоится 23 июля в 15:00 в кинотеатре «Смена». Он пояснил, что показать этот фильм в прошлом году не удалось из-за пандемии. В дальнейшем, сообщил губернатор, картину будут демонстрировать, в том числе, в школах.
Одним из самых ярких событий церемонии открытия стало вручение приза за вклад в кинематограф «Жизнь в кино» актрисе Светлане Немоляевой. Зал приветствовал её стоя. В ответной речи артистка отметила красоту Пскова. «Я восхищена городом, его красотой», - сказала она.
После официальной части гостей церемонии открытия ждёт показ фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».
Кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове до 24 июля. В его рамках состоятся несколько конкурсных программ, в том числе с участием иностранных картин. Часть киносеансов прошла уже 22 июля. С программой следующих фестивальных дней можно ознакомиться здесь >>> Билеты на мероприятия бесплатные, их можно получить в кассах филармонии, кинотеатров «Смена» и «Победа».