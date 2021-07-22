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Общество

Эдуард Пичугин: Кинотеатры не умрут

22 июля 2021 года, 17:13

Кинотеатры не умрут с появлением новых форматов и цифровых платформ, заявил генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин в ходе заседания круглого стола «Какие фильмы ждёт зритель» в медиацентре Псковского агентства информации 22 июля.

Он отметил, что сборы в интернете стали превышать сборы в кассах кинотеатров. «Но это совершенно разные события, поход в кинотеатр ничто не заменит. Человек — существо социальное», - считает Эдуард Пичугин.

По его мнению, кинопродюсерам необходимо внимательнее подходить к выбору контента для кинотеатров и обращать внимание на окупаемость.

Редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская  уверена, что власть стриминга усилилась и пандемия коронавируса изменила кинематографический ландшафт: контент перераспределился по разным площадкам.

Так, в кинотеатрах остались экшены, комедии и все, что требует сопереживания в зале. Остальные проекты ушли на интернет-площадки.

В связи с этим продюсерам необходимо разделять производство для стриминга и кинотеатров, подчеркнула Нина Ромодановская и добавила, что для последних необходим более яркий и зрелищный контент. 

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