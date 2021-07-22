У стен Мирожского монастыря в Пскове обнаружили останки воина XVII века, сообщили «Псковской правде» в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Исследователи предполагают, что парню было около 20 лет: «Красавец! Плечи косая сажень. И невероятно храбрый! Был ранен в боевом сватке (возможно ударом бердыша), получив смертельную рубленую рану головы, скончался».

Похоронили бойца в Мирожском монастыре у северной стены Спасо-Преображенского собора. Там же были погребены монахи и обычные мирные жители, в том числе женщины и дети.

Исследователи отмечают, что работы по археологии у стен собора подходят к концу. Самые ранние захоронения, которые удалось обнаружить, датируются концом XI - началом XII вв.