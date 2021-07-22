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Общество / Соцзащита

Получить автомобиль смогут 10 многодетных семей Псковской области

22 июля 2021 года, 15:49

Автомобили смогут получить 10 многодетных семей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Претендовать на такую меру социальной поддержки могут социально активные семьи, в которых воспитывается пять и более несовершеннолетних детей. Семья должна постоянно проживать на территории Псковской области, нуждаться в автомобиле или иметь необходимость в улучшении транспортной доступности к школе, детскому саду или учреждениям здравоохранения. Также при отборе кандидатов будут учитываться достижения детей в учебе, спорте, музыке или искусстве.

Такие критерии определили участники заседания регионального Совета по делам многодетных матерей под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Желающим поучаствовать в отборе семьям необходимо предоставить в комитет по социальной защите Псковской области заявку и необходимые материалы. Сделать это можно с помощью почтового отправления на адрес: улица Некрасова, 23 (180000), лично предоставить все файлы в кабинет 174, или одним файлом в формате word или pdf по адресам электронной почты: op.vasilyeva@social.pskov.ru, gn.zhuravleva@social.pskov.ru.

Заявки принимаются до 28 июля 2021 года.

Телефоны для консультаций: 8(8112) 29-99-98 доб. 158, 8(8112) 29-99-98 доб. 157, 8(8112)29-99-95.

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