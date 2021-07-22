Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковские информационные системы перейдут на платформу «Гостех»

22 июля 2021 года, 15:08

Регионам необходимо подготовить план-графики перевода информационных систем на платформу «Гостех» к маю 2022 года и выбрать ключевые отрасли для цифровой трансформации,  пишет ТАСС.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, цифровая трансформация – это одна из главных национальных целей. «Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель начальника управления цифрового развития администрации Псковской области  Виталий Рахманов в свою очередь сообщил, что переход на платформу «Гостех» позволит снизить финансовую нагрузку на региональные и муниципальные бюджеты при реализации мероприятий стратегии цифровой трансформации.

«Регионы давно ждали подобную инициативу. Ситуация с цифровизацией и внедрением информационных технологий на региональном и муниципальном уровне в большинстве субъектов всегда шла по остаточному признаку. Создание региональных стратегий цифровой трансформации позволит четко выстроить вектор цифровой трансформации с учетом особенностей того или иного субъекта», - подчеркнул Виталий Рахманов.

«Гостех» позволит создать информационные системы и сервисы без затрат на создание дублирующего функционала. При этом программу «минимум» обеспечат федеральными средствами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У стен Мирожского монастыря в Пскове обнаружили останки воина XVII века
Получить автомобиль смогут 10 многодетных семей Псковской области
Билеты на Лазерное шоу в Пскове можно получить в обмен на апрельские пригласительные
Четыре улицы в селе Середка Псковского района подключат к газу к сентябрю
Зеленой «Мазде»-амфибии запретили кататься по реке в Пскове
Губернатор поручил помочь псковичке с приобретением подъёмника для ребёнка-инвалида
В Пскове обустроят пешеходную дорожку к детскому саду на улице Алёхина
Названы площадки «Западных ворот», пользующиеся наибольшим интересом зрителей
Гости и участники «Западных ворот» пройдут по красной дорожке

Комментарии

Авторизация
No comments
На 53% уже выполнен план по заготовке кормов в Псковской области

Экономика / Сельское хозяйство
19 июля 15:55

На 53% уже выполнен план по заготовке кормов в Псковской области

Люди-свиньи

Экономика / Сельское хозяйство
16 июля 17:01

Люди-свиньи

Человеческая халатность стала одной из причин распространения африканской чумы в Псковской области

Проверяем слухи: Запрета на продажу продуктов псковичам без прививки нет

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
8 июля 12:39

Проверяем слухи: Запрета на продажу продуктов псковичам без прививки нет