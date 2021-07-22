Псковские информационные системы перейдут на платформу «Гостех»

Регионам необходимо подготовить план-графики перевода информационных систем на платформу «Гостех» к маю 2022 года и выбрать ключевые отрасли для цифровой трансформации, пишет ТАСС.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, цифровая трансформация – это одна из главных национальных целей. «Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Первый заместитель начальника управления цифрового развития администрации Псковской области Виталий Рахманов в свою очередь сообщил, что переход на платформу «Гостех» позволит снизить финансовую нагрузку на региональные и муниципальные бюджеты при реализации мероприятий стратегии цифровой трансформации.

«Регионы давно ждали подобную инициативу. Ситуация с цифровизацией и внедрением информационных технологий на региональном и муниципальном уровне в большинстве субъектов всегда шла по остаточному признаку. Создание региональных стратегий цифровой трансформации позволит четко выстроить вектор цифровой трансформации с учетом особенностей того или иного субъекта», - подчеркнул Виталий Рахманов.

«Гостех» позволит создать информационные системы и сервисы без затрат на создание дублирующего функционала. При этом программу «минимум» обеспечат федеральными средствами.