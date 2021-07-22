Четыре улицы в селе Середка Псковского района подключат к газу к сентябрю

Жилые дома по улицам Анашкинской, Восточной, Рабочей и Новоселов в селе Середка Псковского района подключат к газовым сетям к сентябрю. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан 22 июля, пишет Псковское агентство информации.

Местные жительницы отметили, что газ по улицам уже проведен, однако, дома не подключены.

Глава Псковского района Наталья Федорова в свою очередь рассказала, что проект долгосрочный и проблемы были практически на каждом этапе, в том числе были технические сложности.

В настоящее время вопрос находится на согласовании. В бюджете заложено 600 тысяч рублей на врезку и пуск газа. «Ведем активную работу, до конца сентября должны осуществить полностью проект», - подчеркнула Наталья Федорова.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко добавила, что район владеет участком сети внутри домовладений, поэтому сейчас идет юридическое оформление, чтобы передать этот участок собственникам.

По словам Федоровой, передачу можно решить в течение месяца, если все собственники пойдут на встречу. На что заявители ответили, что все готовы и ждут.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил своему заместителю Василию Осипову взять этот вопрос на личный контроль.

Еще один вопрос коснулся обустройства пешеходного перехода на Октябрьском проспекте города Великие Луки и тротуаров вблизи многофункционального медицинского центра. Местная жительница рассказала, что уже обращалась по этому вопросу в 2018 году, однако, никакого решения не последовало.

Исполняющая обязанности главы администрации Великих Лук Светлана Степанова в свою очередь заявила, что решение вопроса было пересмотрено после появления медцентра. В текущем году заключен договор на изыскания, а также планируется госэкспертиза. Исполнение проекта запланировано к лету 2022 года. Ориентировочный срок – август 2022, однако, Светлана Степанова обещала уложиться до июня.

«Хорошо. Ставим такой контрольный срок, но постарайтесь сделать быстрее», – заключил Михаил Ведерников.