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Общество / Соцзащита

Губернатор поручил помочь псковичке с приобретением подъёмника для ребёнка-инвалида

22 июля 2021 года, 12:53

Жительнице Пскова помогут с приобретением подъёмника для ребёнка-инвалида. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан 22 июля, пишет Псковское агентство информации.

Псковичка отметила, что оборудование необходимо для реабилитации ее 13-летней дочери. «Куда только не обращалась, никто не может помочь», - сказала она.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева сообщила, что варианты подъемников уже рассмотрены, осталось заказать выбранный. Подъемник поможет девочке справляться с водными процедурами.

Михаил Ведерников поручил приобрести оборудование до конца недели. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда. 

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