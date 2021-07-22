Губернатор поручил помочь псковичке с приобретением подъёмника для ребёнка-инвалида

Жительнице Пскова помогут с приобретением подъёмника для ребёнка-инвалида. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан 22 июля, пишет Псковское агентство информации.

Псковичка отметила, что оборудование необходимо для реабилитации ее 13-летней дочери. «Куда только не обращалась, никто не может помочь», - сказала она.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева сообщила, что варианты подъемников уже рассмотрены, осталось заказать выбранный. Подъемник поможет девочке справляться с водными процедурами.

Михаил Ведерников поручил приобрести оборудование до конца недели. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда.