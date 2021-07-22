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Культура / Кино

Названы площадки «Западных ворот», пользующиеся наибольшим интересом зрителей

22 июля 2021 года, 12:23

Пригласительные на открытие, закрытие и мероприятия кинофестиваля «Западные ворота», которые будет проходить на открытом воздухе, во Дворе Подзноева и в Палатах Постникова, пользуются наибольшим спросом у желающих стать зрителем фестиваля. На них пригласительные уже практически разобраны, сообщила корреспонденту «Псковской правды» директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Все еще есть возможность попасть на конкурсную программу, показ фильмов в кинотеатрах», - отметила она. Добавим, что пригласительные на фильмы, идущие в кинотеатрах «Смена», «Победа» можно получить в кассах кинотеатра.

Кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове во второй раз. В программе фестиваля — более 40 фильмов, которые будут демонстрироваться на шести площадках в течении трех дней. В основной конкурсной программе представлено шесть художественных фильмов из России и европейских государств.

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