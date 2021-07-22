Гости и участники «Западных ворот» пройдут по красной дорожке

Вечером в четверг, 22 июля, в Пскове состоится торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота». Церемония пройдет в Большом концертном зале Псковской филармонии.

Традиционным элементом торжественного открытия кинофестиваля станет красная дорожка, по которой пройдут участники и гости «Западных ворот», рассказала корреспонденту «Псковской правды» директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Специально на открытие в Псков из Санкт-Петербурга и других городов приедут более сорока деятелей искусств, кинематографа, отметила она. Дресс-код для участников и гостей церемонии — вечерние наряды.

Кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове во второй раз. В программе — более 40 фильмов, которые будут демонстрироваться на шести площадках в течение трех дней.