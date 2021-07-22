Псковичи ностальгируют по старым Дням города

Участники опроса назвали несколько ключевых мероприятий, которые когда-то, до пандемии, были традиционны для Дней города. В частности, речь идет о больших концертах, ярмарках, форсировании реки Великой военной техникой.

«Как-то давно приезжала группа «Комиссар», «Руки вверх», Натали приезжала. Помню салюты. Когда-то было форсирование», - вспоминают участники опроса. «Мне запомнились народные гуляния. Даже больше, чем концерты», - отмечают другие респонденты.

Несколько человек предложили устраивать опрос псковичей, чтобы выяснить, чей бы концерт они хотели в Дни города.

В 2021 году с 19 и по 29 июля в рамках Дней города пройдут несколько ключевых мероприятий: II Международный кинофестиваль «Западные ворота», Международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» (онлайн), Квартирник на Профсоюзной, торжественный ритуал у Могилы Неизвестного Солдата.