Псковичи ностальгируют по старым Дням города

Жители Пскова с ностальгией вспоминают старые Дни города. Таковы данные уличные видеоопроса, проведенного корреспондентами Псковского агентства информации накануне 1118-летия Пскова.
Участники опроса назвали несколько ключевых мероприятий, которые когда-то, до пандемии, были традиционны для Дней города. В частности, речь идет о больших концертах, ярмарках, форсировании реки Великой военной техникой.
«Как-то давно приезжала группа «Комиссар», «Руки вверх», Натали приезжала. Помню салюты. Когда-то было форсирование», - вспоминают участники опроса. «Мне запомнились народные гуляния. Даже больше, чем концерты», - отмечают другие респонденты.
Несколько человек предложили устраивать опрос псковичей, чтобы выяснить, чей бы концерт они хотели в Дни города.
В 2021 году с 19 и по 29 июля в рамках Дней города пройдут несколько ключевых мероприятий: II Международный кинофестиваль «Западные ворота», Международный фестиваль мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены» (онлайн), Квартирник на Профсоюзной, торжественный ритуал у Могилы Неизвестного Солдата.