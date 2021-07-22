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Общество / Здоровье

Почти 118 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

22 июля 2021 года, 10:48

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 117 тыс. 670 жителей Псковской области. Из них 79 тыс. 107 полностью завершили вакцинацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки 21 июля первую прививку сделали 2 тыс. 306 человек, вторую — 1 тыс. 842. Дозы вакцины, поступившие в регион, израсходованы на 91,2%.

«Для Псковской области в Москве уже отгружается партия вакцины — 10 тыс. доз ЭпивакКороны», - добавил глава региона.

В настоящее время от коронавируса прививают вакцинами двух типов — «Спутник V» и «КовиВак». Второй препарат можно получить только по назначению врача. 

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