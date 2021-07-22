Почти 118 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 117 тыс. 670 жителей Псковской области. Из них 79 тыс. 107 полностью завершили вакцинацию, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки 21 июля первую прививку сделали 2 тыс. 306 человек, вторую — 1 тыс. 842. Дозы вакцины, поступившие в регион, израсходованы на 91,2%.

«Для Псковской области в Москве уже отгружается партия вакцины — 10 тыс. доз ЭпивакКороны», - добавил глава региона.

В настоящее время от коронавируса прививают вакцинами двух типов — «Спутник V» и «КовиВак». Второй препарат можно получить только по назначению врача.