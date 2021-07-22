128 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

Больше всего ковидбольных – 41 человека – выявили в Пскове (всего 15 тыс. 327). В Великих Луках (всего 6 тыс. 967) заразились 18 местных жителей, в Невельском районе (всего 1 тыс. 610) – 13, а в Опочецком (всего 1 тыс. 56) – 12. Семь случаев коронавируса диагностировали в Гдовском районе (всего 697), по шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 116), Дедовичском (всего 933) и Бежаницком (всего 439). В Плюсском районе (всего 738) добавилось пять инфицированных, в Порховском (всего 1 тыс. 311) – четыре, в Островском (всего 2 тыс. 23) – три. Всего по два случая вируса подтвердилось в Великолукском (всего 958) и Пыталовском (всего 534) районах, по одному – в Новоржевском (всего 541), Куньинском (всего 381) и Дновском (всего 349).

Общее число заболевших COVID-19 достигло 42 тыс. 684. С начала пандемии выздоровели 35 тыс. 166 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 120 пациентов, победивших коронавирус.

Жертвами этого заболевания стали 530 человек.

Ранее глава региона сообщил, что в Псковской области выявлен новый очаг COVID-19. Заболевших зафиксировали на территории предприятия «Йура Корпорейшн Рус».