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Общество / Здоровье

128 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

22 июля 2021 года, 10:19

128 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки 21 июля, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

128 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

Больше всего ковидбольных – 41 человека – выявили в Пскове (всего 15 тыс. 327). В Великих Луках (всего 6 тыс. 967) заразились 18 местных жителей, в Невельском районе (всего 1 тыс. 610) – 13, а в Опочецком (всего 1 тыс. 56) – 12. Семь случаев коронавируса диагностировали в Гдовском районе (всего 697), по шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 116), Дедовичском (всего 933) и Бежаницком (всего 439). В Плюсском районе (всего 738) добавилось пять инфицированных, в Порховском (всего 1 тыс. 311) – четыре, в Островском (всего 2 тыс. 23) – три. Всего по два случая вируса подтвердилось в Великолукском (всего 958) и Пыталовском (всего 534) районах, по одному – в Новоржевском (всего 541), Куньинском (всего 381) и Дновском (всего 349).

Общее число заболевших COVID-19 достигло 42 тыс. 684. С начала пандемии  выздоровели 35 тыс. 166 человек. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 120 пациентов, победивших коронавирус.

Жертвами этого заболевания стали 530 человек.

Ранее глава региона сообщил, что в Псковской области выявлен новый очаг COVID-19. Заболевших зафиксировали на территории предприятия «Йура Корпорейшн Рус». 

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