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Общество

До 25 градусов тепла будет в Псковской области 22 июля

22 июля 2021 года, 09:18

22 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 25 градусов тепла будет в Псковской области 22 июля

Дневные температуры в этот день будут от 20 до 25 градусов тепла, ночные – от 10 до 15 градусов. Ветер – западный, умеренный.

В Пскове осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха днём здесь составит 24 градуса тепла, минимальная ночью – 13 градусов.

В Великих Луках день также пройдет без существенных осадков. Днем воздух прогреется только до 24 градусов. Ночью температура упадет до +11...+13 градусов.

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