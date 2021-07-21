Михаил Ведерников: Поддержка многодетных семей — стратегическое направление

Меры поддержки для многодетных семей Псковской области обсудили в ходе первого заседания регионального Совета по делам многодетных семей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, заседание прошло 21 июля под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Глава региона отметил, что многодетным семьям уделяется особое внимание. «Президент неоднократно отмечал, что они являются фундаментом и будущим нашей страны, вносят весомый вклад не только в улучшение демографической ситуации, но и сохранение традиционных ценностей. В Псковской области поддержка многодетных семей — стратегическое направление», — подчеркнул он.

По словам Михаила Ведерникова, таким семьям предоставляется целый комплекс льгот, в том числе право на зачисление детей в дошкольные учреждения, приоритетный порядок вступления в жилищные и садоводческие товарищества, возможность приобретения лекарственных препаратов, наличие послаблений по земельному налогу, ежемесячные выплаты, пособия на оплату коммунальных услуг, компенсация месячного проездного билета и освобождение от транспортного налога.

С марта прошлого многодетные семьи Псковской области могут использовать до 20 тысяч рублей из материнского капитала на определенные статьи расходов. «Проект оказался даже более востребованным, чем мы ожидали. Изначально планировали на эти цели направить 20 млн рублей. В итоге проект обошелся в 53 млн рублей», — подчеркнул губернатор и добавил, что область старается находить дополнительные средства.

Так, при поддержке фонда Святой равноапостольной княгини Ольги в прошлом году были приобретены 8 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» для многодетных семей, а совместно с Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном - новый частный дом.

«Из порядка 5 тысяч многодетных семей почти 500 имеют пять и более детей. Очевидно, что к каждой такой семье должно быть особое отношение. Дополнительные меры поддержки необходимо оказывать в первую очередь тем родителям, которые активно участвуют в общественной жизни, обеспечивают достойное воспитание своих детей, дают им возможность хорошо учиться в школе, заниматься в спортивных секциях, посещать различные кружки, реализовывать себя и добиваться больших успехов. Именно для того, чтобы комплексно системно подходить к поддержке таких семей и создан Совет», — сказал Михаил Ведерников.