Какие сюрпризы ждут псковичей на кинофестивале «Западные Ворота», рассказала Надежда Назаренко

Какие сюрпризы ждут псковичей на II Международном кинофестивале «Западные Ворота», рассказала руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко в очередном выпуске авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко».

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля 2021 года. Псковичи смогут посетить 50 киносеансов, специальные показы и ретроспективы, а также встретиться с известными актерами, режиссерами, продюсерами.

В этом году будут организованы open-air площадка и автокинотеатр. В программу ввели разделы «Фильмы для детей» и «Конкурсная программа короткометражного кино», специальная программа военных фильмов в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

С полной программой можно ознакомиться здесь>>>