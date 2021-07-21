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Культура / Фестиваль

Какие сюрпризы ждут псковичей на кинофестивале «Западные Ворота», рассказала Надежда Назаренко

21 июля 2021 года, 20:12

Какие сюрпризы ждут псковичей на II Международном кинофестивале «Западные Ворота», рассказала руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко в очередном выпуске авторского видеопроекта «Главная тема с Надеждой Назаренко».

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля 2021 года. Псковичи смогут посетить 50 киносеансов, специальные показы и ретроспективы, а также встретиться с известными актерами, режиссерами, продюсерами. 

В этом году будут организованы open-air площадка и автокинотеатр. В программу ввели разделы «Фильмы для детей» и «Конкурсная программа короткометражного кино», специальная программа военных фильмов в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

С полной программой можно ознакомиться здесь>>>

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