Михаил Ведерников: 22-24 июля Псков становится городом кинематографа!

«22-24 июля Псков становится городом кинематографа! Желаю приятного просмотра фильмов, интересных встреч и хорошего настроения!!!» - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что мероприятия II Международного кинофестиваля «Западные Ворота» будут проходить с учётом всех требований эпидбезопасности.

Программа обещает быть крайне интересной и насыщенной, подчеркнул глава региона. Он напомнил, что зрителей ожидают восемь программ. В частности, на международном конкурсе будут представлены фильмы из Германии, Польши, Дании, Швеции, Латвии и России.

Показы кинокартин и другие мероприятия пройдут в кинотеатрах «Победа» и «Смена», креативном пространстве Loft, дворе Подзноева, палатах Постникова, в большом концертном зале филармонии, Зелёном театре и Кремле. Вход – бесплатный, по пригласительным.

Билеты на мероприятия в Филармонии можно получить в кассе БКЗ, на показы - в кинотеатрах перед сеансом, а в Loft - по ссылке loft60.timepad.ru/events/.

Полная программа фестиваля здесь >>>.