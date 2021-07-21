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Культура / Фестиваль

Михаил Ведерников: 22-24 июля Псков становится городом кинематографа!

21 июля 2021 года, 17:45

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартует в Пскове 22 июля.

Михаил Ведерников: 22-24 июля Псков становится городом кинематографа!

«22-24 июля Псков становится городом кинематографа! Желаю приятного просмотра фильмов, интересных встреч и хорошего настроения!!!» - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что мероприятия II Международного кинофестиваля «Западные Ворота» будут проходить с учётом всех требований эпидбезопасности.

Программа обещает быть крайне интересной и насыщенной, подчеркнул глава региона. Он напомнил, что зрителей ожидают восемь программ. В частности, на международном конкурсе будут представлены фильмы из Германии, Польши, Дании, Швеции, Латвии и России.

Показы кинокартин и другие мероприятия пройдут в кинотеатрах «Победа» и «Смена», креативном пространстве Loft, дворе Подзноева, палатах Постникова, в большом концертном зале филармонии, Зелёном театре и Кремле. Вход – бесплатный, по пригласительным.

Билеты на мероприятия в Филармонии можно получить в кассе БКЗ, на показы - в кинотеатрах перед сеансом, а в Loft - по ссылке loft60.timepad.ru/events/.

Полная программа фестиваля здесь >>>

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