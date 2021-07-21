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Культура / Фестиваль

Премьера фильма «Золотые соседи» состоится в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

21 июля 2021 года, 17:26

Премьера фильма «Золотые соседи» состоится в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, сообщили  «Псковской правде» организаторы.

В фильме снялись 16 актеров, среди которых Анастасия Мельникова, Иван Охлобыстин, Ольга Хохлова, Михаил Боярский, Анастасия Лифанова, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Сергей Шнуров и Георгий Штиль. «Ярчайший ансамбль, приятно, что такие актеры одновременно работали на одной площадке. В рамках фестиваля состоится первый показ. Это будет яркое событие», - отметил продюсер фестиваля Эдуард Пичугин.

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля 2021 года. За три дня будет организовано 50 киносеансов, встречи жителей и гостей Пскова с известными актерами, режиссерами, продюсерами, специальные показы и ретроспективы. В этом году появятся open-air площадка и автокинотеатр. Кроме того, в программу ввели разделы «Фильмы для детей» и «Конкурсная программа короткометражного кино», специальная программа военных фильмов в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.

С полной программой можно ознакомиться здесь>>>

Первый фестиваль прошел в Пскове летом 2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Проект призван укреплять международные связи, а также способствовать расширению профессиональных и творческих контактов кинематографистов.

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